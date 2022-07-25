الأرصاد تحذر من نشاط للرياح فى هذا الأماكن اليوم

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تستمر الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية .





وأوضحت، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 36 درجة مئوية والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة. كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط خاصة مناطق (العلمين ومطروح والسلوم) مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج لتصل إلى ( ١.٥-٢) متر .

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