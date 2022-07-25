بدء تصفيات المشروع الوطنى للقراءة «المعلم المثقف» بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بدء تصفيات المشروع الوطنى للقراءة "المعلم المثقف" على مستوى قطاع التعليم بالمحافظة؛ وذلك فى إطار رؤية "مصر 2030" لتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري، لتصبح ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.





وأوضح "حسن" فى تصريح اليوم الأحد، أنه يجرى تنفيذ التصفيات للفائزين من إدارة الخارجة التعليمية، على أن تستأنف الأعمال غدا للفائزين من إداراتى الداخلة وبلاط التعليميتين، لافتا إلى أن التقييم يتم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه. وأشار وكيل الوزارة إلى جهود لجنة التقييم المشكّلة برئاسة مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية وعضوية موجه عام المكتبات وموجه عام اللغة العربية.

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