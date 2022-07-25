الأسعار تراجعت عالميا.. التموين تكشف موقف الاحتياطى الاستراتيجى من القمح

جدة - نرمين السيد - وأضاف عشماوى، خلال لقائه فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن الدولة الآن تدعم رغيف الخبز بحوالى 80 قرشا بعد زيادة أسعار القمح والوقود فى حين يتم صرفه للمواطن على بطاقة التموين بسعر 5 قروش.
وأوضح، أن أسعار الأقماح فى البورصات العالمية تراجعت بنسبة تجاوزت 20% عقب توقيع اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن الإفراج عن الحبوب.
وتابع أن الاقتصاد العالمى قبل مرحلة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية مختلف تماما عن الاقتصاد الحالي، فكل الدول تحاول توطين الصناعات لديها وعدم الاعتماد على الدول الأخرى بسبب أزمة سلسلة الإمداد,
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