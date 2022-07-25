بدء تصفيات مسابقة المشروع الوطنى للقراءة بالغربية

وذكر بيان صادر عن المديرية اليوم الأحد، أن الفعاليات تستمر لمدة يومين، بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، تنفيذا لتوجيهات كل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.
وتجرى التصفيات بحضور وإشراف السيد العراقى مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ومنال المحمودى موجه عام المكتبات بالمديرية، وحسين الجبالى موجه عام اللغة العربية بالمديرية.
جدير بالذكر أن المشروع الوطنى للقراءة هو مشروع ثقافى تنافسى يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، كما يستهدف المشروع توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التى تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، كما تتمثل رسالة المشروع الوطنى للقراءة فى إحداث نهضة فى القراءة لدى فئات المجتمع من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.
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