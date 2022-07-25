جامعة جنوب الوادى : تحرير 27 ألفا و488 مواطنا من الأمية خلال العام الحالى

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، بأن الجامعة حصلت على المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية فى المشروع القومى لمحو الأمية خلال العام الجامعى الحالى 2021 - 2022 بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بعد نجاحها فى محو أمية 27 ألفا و488 مواطنا.





جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حول جهود الجامعات المصرية فى مواجهة الأمية كواحدة من أهم ملامح المشاركة المجتمعية للجامعات وذلك فى إطار المشروع القومى للقضاء على الأمية فى مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وفى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لمحو أمية المواطنين فى قرى الريف المصرى.

وأفاد التقرير بنجاح الجامعات المصرية فى تقديم نماذج مضيئة وتحقيق إنجازات ملحوظة فى مواجهة مشكلة الأمية؛ خلال العام الجامعى الحالى 2021 - 2022؛ وشملت نجاح جامعة جنوب الوادى فى محو أمية 27 ألفا و488 من المواطنين.

وأوضح غرباوى بأن هذا النجاح يأتى ثمرة التعاون الجاد بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو أمية المواطنين من خلال متابعة تنفيذ بروتوكول تعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف غرباوى أن ذلك يأتى تأكيدا لمواصلة جهود الجامعة واستمرارا لمسيرتها نحو المشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية الذى بدأته منذ عام 2014 وفى إطار تفعيل دورها فى التنمية المستدامة؛ ومنح مكافآت وحوافز للطلاب المتميزين المشاركين فى المشروع القومى لمحو الأمية، واطلاق القوافل التنموية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمحو أمية المواطنين فى قرى الريف المصرى.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ أن هذا الإنجاز يأتى فى إطار تفعيل دور الجامعة الحيوى فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستثمار طاقاتها البشرية والمادية المتميزة التى يستفاد منها فى مواجهة تحدى الأمية؛ وأن الجامعة حريصة على دعم رؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة متكاملة للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية، تأكيدا لدور الجامعة فى نشر العلم والمعرفة والتنوير ومواجهة الأمية وما يترتب عليها من مخاطر وتفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وأضاف بأن هذا الإنجاز جاء نتيجة اتباع مجموعة من الإجراءات التنفيذية والتى من أهمها المتابعة الدورية مع شركاء الجامعة فى المشروع القومى لمحو الأمية؛ والمشاركة فى القوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يوجهها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لأهالى قرى صعيد مصر فى مختلف المناطق وبخاصة العشوائية والمهمشة فى المجتمع المحيط بالجامعة؛ والندوات واللقاءات التثقيفية التوعوية لتحفيز الطلاب للمشاركة فى المشروع القومى لمحو الأمية داخل الجامعة وخارجها أثناء الدراسة والإجازة الصيفية؛ تنفيذا لخطة الدولة لإعلان مصر بلا أمية تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.