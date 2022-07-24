جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال رئاسته اليوم الأحد، لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور حنان مجدى نائب المحافظ ومحمود فاروق مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

كما قرر المحافظ، سحب المنازل من المنتفعين غير الجادين بمشروع بشائر خير الوادى بعد انتهاء المهلة المحددة لاستلام المنازل والانتقال الفعلى للإقامة بالقرية، بالإضافة إلى مراجعة موقف تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية والانتهاء من أعمال التركيب وفقًا للمخطط الزمنى للحفاظ على المخزون الجوفى.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف لجان المرور والمتابعة لاستعدادات القرى والوحدات المحلية لاستقبال لجان التقييم الميدانى التابعة لجائزة التميز الحكومى لضمان الجاهزية ومواصلة حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية؛ وتكثيف حملات التوعية للمواطنين بالمساجد للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وأورام الثدى والمبادرات الرئاسية لصحة الأسرة.

ووافق المحافظ على إنشاء دار حضانة نموذجى لخدمة العاملات بديوان عام المحافظة والإدارات المحلية بالخارجة، بالإضافة إلى التنسيق والإعداد للدورة الثانية للملتقى التسويقى للتمور المصرية بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى.