«البحوث الإسلامية»: الأزهر بيت لجميع العلوم والفنون الهادفة التى تنفع الناس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف هو مؤسسة علمية لها تاريخ وحضارة شامخة على مر التاريخ، وهو بيت لجميع العلوم والفنون الهادفة، مؤكدا أن الأزهر وصل لهذه المكانة بوسطيته التى عرف بها عبر التاريخ.





جاء ذلك خلال احتفالية نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف لتوزيع الجوائز على الفائزين وتكريم المشاركين فى ملتقى الأزهر الدولى الأول لفن الكاريكاتير فى دورته الأولى، بمشاركة 31 دولة بأكثر من 400 عمل فنى.

وأضاف عياد أن الأزهر منفتح على كل العلوم والفنون، خاصة هذا الفن الراقى الذى يطلق العنان للعقل، وينشر قيم التعايش والمحبة من خلال وسيلة محببة للجميع وهى فن الكاريكاتير.

من جانبه قال الدكتور سلامة داود، إن ملتقى الأزهر الدولى للكاريكاتير يؤكد حرص الأزهر ورعايته لكل موهبة صادقة، وفن راق صاحب رسالة نبيلة، ترتقى بالذوق العام للإنسانية كلها، مؤكدا أن فن الكاريكاتير هو فن إبداعى ساخر يعالج أوجه القصور فى كافة النواحى المجتمعية، ويلعب دورا كبيرا فى تشكيل الوعى العام لدى الشعوب، بما يعود بالمنفعة العامة على المجتمعات.

من جهته، قال الدكتور يوسف عامر إن فن الكاريكاتير من أعلى مراتب الحس والذوق لتربية النفس والوجدان، وهو من الفنون التى تدعو إلى كل ما ينفع الناس فى كل زمان ومكان، غير أن البعض أساء استخدامه لإثارة الفتن بين البشر، مطالبا من يتمتعون بمهارات هذا الفن أن يسخرونه فى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر قيم التسامح والمودة بين البشر، وتحقيق الانتماء إلى الوطن والحفاظ عليه، مؤكدا أن الحفاظ على الوطن وسيلة لتحقيق المقاصد الشرعية العليا.

فيما قالت الدكتورة نهلة الصعيدى، رئيس مركز تطوير الطلاب الوافدين، إن الأزهر الشريف يقوم برسالته العالمية ناشرا ثقافة التعايش والسلام، مؤكدة أن مصر تقوم بدورها الرائد تجاه العالم فى مواجهة التطرف والانحراف، وفى قيادة النهضة والتنمية بوصفها بلد الحضارة.

وأشارت إلى أن الأزهر الشريف نظم هذا الملتقى ليجد النشء الجديد المتعطش للخير والسلام فنا هادفا يحمل رسالة التنوير لخدمة الإنسانية فى كل مكان، بلغة نافذة إلى القلوب والأرواح، لغة موجزة بليغة تغرس القيم السامية فى نفوسهم قيم الخير والمحبة والتسامح والإخاء الإنسانى.

وتضمنت الاحتفالية تكريم الطلاب الوافدين الموهوبين المشاركين فى ورش العمل التى عقدها المركز لتعليم الطلاب مبادئ فن رسم الكاريكاتير والبورتريه، كما كرم ملتقى الأزهر الدولى الأول للكاريكاتير، بعض رواد فن الكاريكاتير المصرى وهم الفنان الراحل ألكسندر صاروخان، والفنان الراحل محمد عبدالمنعم رخا، والفنان الراحل أحمد طوغان، والفنان الراحل جمعة فرحات، والفنان شريف عليش، والفنان محمد حاكم.

كما نظم الملتقى معرضا فنيا لعرض الأعمال المشاركة فى مسابقة الأزهر الدولية الأولى للكاريكاتير، ويعرض من خلاله ولأول مرة مجموعة رسوم كاريكاتيرية أصلية لرواد فن الكاريكاتير المصرى المكرمين على هامش الملتقى، عرفانا وتقديرا لما قدموه لفن الكاريكاتير والصحافة المصرية خلال مسيرتهم، كما ضم المعرض مجموعة من أفضل الأعمال المتميزة التى شاركت فى المسابقة.