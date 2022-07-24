السفير المصرى يسلم دعوة الرئيس السيسى لنظيره النيجرى لحضور قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - سلم سيد الصلاحى سفير مصر لدى النيجر، الدعوة الموجهة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.





وأعرب السفير المصرى عن التطلع لمشاركة النيجر فى المؤتمر، وذلك فى ضوء حرص مصر على العمل مع جميع الأطراف لضمان تحقيق الأهداف الأفريقية المشتركة خلال المؤتمر. وأعرب رئيس النيجر عن شكره وتقديره للرئيس السيسى، لهذه الدعوة الكريمة، مشيرا إلى اهتمام بلاده بمواجهة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، لا سيما وأن النيجر بدأت تعانى بشدة من تداعيات هذه الظاهرة. كما تطرق اللقاء إلى استعراض أوجه التعاون الثنائى بين مصر والنيجر والسعى نحو تعزيز آليات التنسيق والتشاور القائمة بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.

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