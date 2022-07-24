محافظ قنا يسلم منزلين بعد إعادة إعمارهما بالترامسة

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ قنا أشرف الداودى، تسليم منزلين للأسر الأولى بالرعاية بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بتكلفة 420 ألف جنيه، ضمن عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية ذات الأولوية التى تقوم مؤسسة "مصر الخير" بتأهيلها.





جاء ذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، العميد طارق لطفى رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة قنا و خالد عمران، مدير المكتب الإقليمى لمؤسسة "مصر الخير" بقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن الأسرتين هم أسرة لمواطن متزوج ويعمل باليوميه بإحدى المخابز، وسيدة أرمله وتعول اسرة مكونة من 5 أفراد، لافتا أن مؤسسة "مصر الخير" انتهت من كافة أعمال الإحلال والتجديد وتركيب وصلات مياه الشرب والكهرباء وإنشاء أسقف، لرفع المعاناة عن كاهل الاسرتين ، و الإرتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

كما أثنى محافظ قنا على جهود أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى تجاه أهالينا بالقرى الأكثر احتياجا، مشيدا بدور مؤسسة "مصر الخير" فى تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة، وتوفير الدعم المالى اللازم لتأهيل عدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية ذات الأولوية، ليكون السكن كريما آمنا وذلك من خلال تحسين البنية التحتية لمنازلهم، مؤكدا على دعمه الكامل لتعزيز قيم العمل التطوعى وترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدنى التى تنفذ مشروعات خدمية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع.

ومن جانبه، أوضح خالد عمران أن مؤسسة مصر الخير قامت منذ 6 اشهر بإستخراج إعانة شهرية لمدة عام وتجدد، لأسرة الأرملة نظرا لظروفها وأنها تعول أبناءها الايتام بعد وفاة زوجها وابنها الذى كان يعمل فى الفخار.