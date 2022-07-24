الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة حتى نهاية الأسبوع الحالى ومطلع الأسبوع المقبل على أغلب الأنحاء. ومن المتوقع أن يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء حار رطب على السواحل الشمالية. كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، خصوصا عند شواطئ "السلوم - مطروح - العلمين"، ليصل ارتفاع الأمواج هناك من 2:1.5 متر. وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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