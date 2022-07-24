جامعة المنيا تبدأ غدا اختبارات القدرات بكلياتها

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة المنيا الدكتور مصطفى عبد النبى، أن مكتب التنسيق الفرعى للجامعة سوف يبدأ غدا الإثنين، أعماله فى تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وهى كليات: الفنون الجميلة "فنون ، وعمارة" ، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية "بنين وبنات"، وكلية التمريض، والمعهد الفنى للتمريض وذلك حتى السبت 6 أغسطس المقبل.





وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الأحد، أنه يتم تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات المؤهلة عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى من خلال الموقع الإلكترونى: www.tansik.egypt.gov.eg، مشيرًا إلى أنه يجب على الطالب أن يكون معه رقم جلوسه فى الثانوية العامة وصورة من كل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغب فى أدائها، وصورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتى تتطلب صورتين شخصيتين.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة وفرت معملين للحاسب الآلى لتقديم خدمات القدرات للطلاب، وذلك يوميًا خلال فترة التقدم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بمعامل المدينة الجامعية للطلبة، خارج الحرم الجامعى، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعى، كما خصصت قاعات انتظار لائقة بالكليات التى تؤدى بها اختبارات القدرات، توفر الراحة والسلامة للطلاب المترددين.

وأشار إلى أن اختبارات القدرات تُجرى فى المواعيد المُقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، علما بأن اختبارات كلية التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام.

وأضاف أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (3 ـ 5) سنوات.