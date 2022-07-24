السويس تنظم ورش عمل عن دور إعادة التدوير فى الحد من تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» بالسويس عن تنظيم سلسلة من ورش العمل حول إعادة التدوير ودوره فى الحد من تغير المناخ، على مدار أربعة أيام، تستهدف فئات مختلفة من المواطنين.





يأتى ذلك فى إطار حشد الجهود الوطنية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية نحو الاستعداد الأمثل لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP-27)، الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل، فعالياتها حول التغيرات المناخية.

وتتناول هذه الورش التدريب على «إعادة تدوير الكراتين والزجاجات»، وذلك يوم السبت القادم وتستهدف 15 مشاركًا من ذوى القدرات الفائقة، من سن 10 إلى 18 سنة، تليها ورشة أخرى بعنوان " دورى فى دولابك»، لإعادة تدوير الملابس والأقمشة القديمة، مثل الملايات والإيشاربات، وتستهدف السيدات من عمر 30 إلى 50 سنة، وذلك يوم الإثنين الموافق الأول من أغسطس 2022.

كما تأتى الورشة الثالثة بعنوان "Find your Fish"، باستخدام خامات قابلة لإعادة التدوير، مثل العلب والمجسمات البلاستيكية والخشب والصوانى القديمة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس، وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 15 سنة، بالإضافة إلى ورشة رابعة تستهدف 15 مشاركا من فئة الشباب بين 20 و25 سنة، بعنوان "Find your Tree"، باستخدام بقايا الخشب، وفروع الأشجار والقواقع ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022.

وفى إطار أنشطتها التوعوية لـCOP-27، نفذت المنصة المحلية بمحافظة أسوان، بالتعاون المجلس القومى للمرأة، وجمعية النهضة النسائية بقرية «العطوانى»، والاتحاد النوعى للبيئة، ندوة توعوية تناولت التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الحياه اليومية وتأثيرها على المجتمع صحيا وبيئيا.

وصرحت سهير عبدالواحد، عضو المنصة المحلية، التى أدارت الندوة، بأن الندوة ناقشت عدة موضوعات حول تلوث الجو الناتج عن عوادم السيارات والورش الصناعية الموجودة، وغبار المصانع، وارتفاع درجة الحرارة الجو، وما ينتج عنها من أمراض، وانتشار الحشرات، بالإضافة إلى توعية الحضور بأهمية العمل على ترشيد المياه والكهرباء.

وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» فى محافظة أسوان، إن سلسلة الندوات التى يجرى تنظيمها ضمن أنشطة المبادرة، تهدف إلى إيجاد قنوات تواصل وتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى، للعمل معا من أجل مواجهة التغيرات المناخية، ومن أجل زيادة الوعى بطبيعة الأزمات المناخية التى يواجهها العالم.

وفى إطار أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، شاركت المنصة المحلية للمبادرة فى محافظة سوهاج، على مدار يومين، فى وضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية لعام 2050، حيث تم عقد عدد من اللقاءات استهدفت إحداث الربط والتكامل بين جميع الجهات التنفيذية، لوضع استراتيجية خاصة بسوهاج للتغيرات المناخية، للعرض على رئيس الجمهورية، تمهيدا لعرضها أمام مؤتمر المناخ.