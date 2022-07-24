نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “البوابة الرسمية” نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022 azhar.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الطلاب عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري 2022، حيث زاد البحث بين الطلاب والطالبات من المنتهين من امتحانات الثانوية الأزهرية عن نتيجة الأزهري، وخاصة بعد ورود أخبار أن النتائج ستظهر في خلال أيام قليلة قادمة، وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين كيف يمكنكم الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية وهذا عبر رابط استخراج النتائج بالرقم القومي الخاص بكم فقط بضغطة زر، كما وسنتعرف معكم على أي تفاصيل جديدة تهمكم في موضوع النتيجة، فتابعوا معنا في ثقفني.

الثانوية الأزهرية 2022

وقد أنهى طلاب الشهادة الثانوية الازهرية من يوم 7 يوليو 2022، حيث كانت آخر مادة هي الحديث الشريف، وهذا ما يعني أن امتحاناتهم انتهت قبل الثانوية العامة بحوالي أسبوعين، وهذا ما يعني بشكل منطقي أن النتائج ستظهر، وقد انتشرت أخبار بين الطلاب والطالب أن أحد المعلمين أو المصححين في الأزهر أخبر أن النتائج ستظهر على يوم الأربعاء القادم.

موعد نتائج الثانوي الازهر

وحسب خبرتنا في موقعكم ثقفني مع النتائج وخاصة في مصر، فإن الخبر بخصوص النتائج يمكن أن يكون صحيح إلى حد كبير، حيث إنه على الرغم أن شيخ الأزهر لم يعلن عن يوم محدد لظهور النتائج.

إلا أنها ستظهر بكل تأكيد على نهاية شهر يوليو الجاري أو بداية شهر أغسطس على الأكثر اذا تأخرت، وسيتصل فضيلة الأمام الأكبر عند إعلان النتائج بالأوائل للمباركة، وهذا كما اعتدنا من فضيلته كل عام، وسنتابع معكم في هذا المقال كيف يمكنكم الدخول إلى بوابة الازهر الإلكترونية لمعرفة نتائج المعاهد الازهرية الدور الاول 2022.

وقد تابعنا معكم تنسيق كلية الشرطة 2023، والتي تم الإعلان فيها عن قبول دفعة جديدة من طلاب قطاع الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، فتابعوا معنا.

رابط الاستعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الازهري

ويمكن لحضراتكم الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر محرك البحث جوجل، أو عبر الدخول إليه مباشرة عبر الرابط الرسمي الذي سنتركه لكم بالأسفل، فتابعوا معنا الخطوات الموضحة:

اذهب إلى بوابة الازهر azhar.eg.

ثم اضغط على قطاع المعاهد الأزهرية.

انقر على أيقونة الطالب، ثم اختر نتائج الامتحانات.

ثم اضغط على موقع النتيجة.

اكتب الرقم القومي الموجود في بطاقة أو شهادة ميلاد الطالب والطالبة، أو اكتب رقم جواز السفر، ويمكن أن تتيح المشيخة رابط برقم الجلوس.

اضغط على زر بحث

ستظهر لك النتائج فور اعتمادها، واذا لم تظهر لك فحاول في وقت لاحق، ويحبذ أن تبدأ في محاولة الحصول على النتائج بعد إعلان أسماء اوائل الطلبة.