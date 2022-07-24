صرف 95% من مقررات السلع التموينية لشهر يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير - فى بيان اليوم الأحد - أن مخازن شركتى الجملة العامة – المصرية التى ‏يصل عددها إلى 1500 ستبدأ فى صرف استعاضات شهر أغسطس يوم 27 من الشهر الجارى، مشيرا إلى أن عدد السلع التى ‏يتم صرفها من مخازن الشركتين يصل إلى 25 سلعة تتنوع ما بين ‏"الأرز – السكر – الزيت – مساحيق الغسيل– السمن النباتى – الشاى – المكرونة"، وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة ‏المصرية.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، حرص الوزارة على توافر مخزون ‏استراتيجى بكل مخزن من مخازن الشركتين يصل إلى 3 أشهر، منوها بأنه يتم ‏استعاضاته من المخازن الكبرى الأخرى يوميا عند صرف استعاضات ‏منافذ الصرف.

وأضاف أن ميكنة تلك المخازن ساهم فى متابعتها ‏مركزيا لحظة بلحظة، لافتا إلى أنه تم توجيه مديرى المديريات بالمحافظات والإدارات الفرعية بها بمتابعة ما ‏يتم صرفه لمنافذ التوزيع، وجودة السلع أيضا، ومتابعة صرفها من ‏المنافذ للمواطنين للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح كمال، أن ‏الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية لا سيما السكر والمكرونة والقمح يتعدى الستة أشهر.