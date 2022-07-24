تضامن أسوان تسليم 192 أجهزة تعويضية وسماعات طبية بقرى ونجوع أسوان

جدة - نرمين السيد - أكد محمد يوسف مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، أنه تم تسليم 192 جهازا تعويضيا وسماعة طبية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين لرفع المعاناة عنهم على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان.





وأوضح مدير مديرية التضامن بأسوان، فى تصريح اليوم الأحد، أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

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