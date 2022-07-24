محافظ الدقهلية: الجهاز التنفيذى يعمل من أجل تلبية احتياجات المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الجهاز التنفيذى للدولة يعمل من أجل تلبية احتياجات المواطنين فى جميع القطاعات الخدمية المختلفة التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى حل جميع المشاكل التى تواجههم.





جاء ذلك خلال - اجتماعه اليوم الأحد - لبحث دراسة ترفيق منطقة أبن زيد والزعفران والمدينة المنورة التابعة لمركز المنصورة بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندسة أميمة متولى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛ والمهندسة سماح المحمدى مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة؛ والمهندسة منى الساعى مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، والمهندسة نهاد البلتاجى مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة. ووجه المحافظ لرئيس مركز المنصورة بالتنسيق والتعاون الكامل مع المجتمع المدنى "سكان المناطق الثلاث" لتوفير قطعة أرض مناسبة لإنشاء محطة الرفع لخدمتهم فى ذات النطاق لتكون المحطة قريبة من المنطقة السكنية لعدم تحميل المشروع أى أعباء مالية إضافية نتيجة بعد الموقع عن الكتل السكنية. كما وجه مختار بسرعة الانتهاء من إعداد التصميمات والمقايسات اللازمة لإنشاء محطة الرفع بعد توفير قطعة الأرض المطلوبه من خلال التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب. جدير بالذكر أنه تم توفير قطعة أرض أملاك دولة فى الجهة المقابلة لمنطقة أبن والزعفران والمدينة المنورة فى وقت سابق وبعد الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المحطة تبين عدم الصلاحية الفنية لقطعة الأرض لإنشاء المحطة وخطورة ربط المناطق الثلاث بالمحطة نظراً لمرور خطوط الانحدار أسفل الطريق الدائرى على عمق كبير لا يسمح بتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى زيادة التكلفة المالية العالية جدا للتنفيذ.

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