عند الثانية عشر صباحا.. غلق باب التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم

جدة - نرمين السيد - وكان الوزارة، أعلنت فتح باب التقديم للمسابقة خلال الفترة بين 2 و24 يوليو الجارى، من خلال هذا الرابــــــــــــــــــط، ويمكن للراغبين فى اللحاق بالتقديم للمسابقة، الدخول إلى الرابط واتباع الخطوات وفقا للتخصص والمحافظة.

المستندات المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم

1- صورة شخصية حديثة.

2- بطاقة الرقم القومى سارية "وجهين".

3- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو مديرية التربية والتعليم بالحافظة "وجهين بحسب الأحوال".

4- المؤهل الدراسى.

5- المؤهل الأعلى "إن وجد".

6- الدبلوم المهنى.

7- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

8- شهادة التأهيل "بطاقة الخدمات المتكاملة" فى حالة الإعاقة.

9- صورة من إيصال إيداع مبلغ قدره 22 جنيها، رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

وشددت الوزرة على أنه لن ينظر إلى المستندات ما لم تكن ملونة، وعلى المتقدمين رفع أصول المستندات المشار إليها عبر الاستمارة الإلكترونية بصيغة JPG، والتأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفى حالة عدم مطابقتها للشروط والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب.

شروط التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم

أولا: وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض الأطفال

1- أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما من تاريخ نشر الإعلان.

6- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال أو طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

7- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

8- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

9- أن يجتاز التدريب المقرر.

10- اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

11- يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل اقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

12- سداد مبلغ قدره 22 جنيها، عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر وبنك القاهرة، والتى تعمل فى نظام التمويل الحكومى بكافة محافظات الجمهورية، على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 9/450/78120/0 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

ثانيا: وظيفة معلم مساعد "معلم فصل" للصفوف الابتدائية

نفس الشروط المحددة لوظيفة معلم رياض أطفال بخلاف شرط المؤهل ليكون كالتالى:

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية: تعليم أساسى، ابتدائى ومعلم فصل.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.