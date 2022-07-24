الكنيسة تشارك باحتفال السفارة فى الفلبين بـ«ثورة 23 يوليو»

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا رويس، الأسقف العام بآسيا، فى احتفال السفارة المصرية فى العاصمة الفلبينية مانيلا، بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، حيث قدم التهنئة لأحمد شهاب الدين سفير مصر بالفلبين بهذه المناسبة.





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