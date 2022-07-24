غدا.. انطلاق فعاليات المعرض الدولى للجامعات الأردنية فى مصر

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا الإثنين، فعاليات المعرض الدولى الأول للجامعات الأردنية فى العاصمة القاهرة، والذى يستمر على مدار يومين وبمشاركة واسعة، تحت رعاية السفير الأردنى بالقاهرة أمجد العضايلة.





ويشارك فى المعرض، الذى تنظمه مجموعة المكتب البيضاوى وبدعم من وزارة التعليم العالى والسفارة الأردنية فى القاهرة وهيئة تنشيط السياحة، نحو 20 جامعة ومؤسسة تعليمية أردنية، بهدف تنشيط السياحة التعليمية فى الأردن وتعزيز نهج الاستقطاب للطلبة العرب للدراسة فى الجامعات الأردنية.

ويهدف المعرض إلى توفير الفرص وتهيئة المناخ لمختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية الأردنية للتواجد تحت مظلةٍ تشجيعية، تساعد فى هذه المؤسسات للتعريف عن برامجها وسجلها التعليمى والأكاديمى وما توفره من تخصصات وبرامج أكاديمية بشكل مباشر.

ويتطلع إلى أن يستقبل المعرض على مدار يومى فعالياته، من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة العاشرة مساء، عددا كبيرا من ممثلى المؤسسات التعليمية المصرية والعربية المتواجدة فى مصر والطلبة الراغبين باستكمال دراستهم وذوى طلبة، وتشجيعهم على الالتحاق بالجامعات الأردنية، عبر التأكيد على الميزات المتوفرة فى البيئة التعليمية والمعيشية فى المملكة.

ويتوافق المعرض مع جهود ترويجية اطلقتها السفارة الأردنية فى القاهرة، عبر الملحقية الثقافية فيها، لتعزيز الاستقطاب للطلبة الراغبين بالدراسة فى الجامعات الأردنية ضمن تسهيلات ومزايا أكاديمية عديدة.

وتسعى مجموعة المكتب البيضاوى، المنظمة للمعرض بالتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية، إلى جعل المعرض فعالية ترويجية مختصة بالسياحة التعليمية ودعم جهود الاستقطاب للطلبة الوافدين من الأشقاء العرب ومن مختلف الجنسيات الراغبين بالدراسة فى الجامعات الأردنية، بعد الاستفادة من زيارة مثل هذا المعرض، الذى يوفر فرصة لعرض مزايا أكاديمية وتنافسية للجامعات الأردنية.

يشار إلى أن فكرة المعرض قائمة على البناء على ما تتميز به الجامعات الأردنية والحياة الجامعية فى الأردن من بيئة تعليمية وأكاديمية متميزة، وما تضمه من تخصصات علمية وتطبيقية تتوافق مع متطلبات أسواق العمل وتواكب المستجدات فى سياقات التعليم العالب والمجالات الجاذبة للعمل، وبما يسهم فى تعزيز فرص الطلبة خريجى الجامعات الأردنية وتنافسيتهم.