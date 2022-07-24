طارق شوقى يلتقى رئيس مجلس الشارقة للتعليم لبحث التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اجتماعا مع سعيد مصبح الكعبى، رئيس مجلس الشارقة للتعليم بالإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.





وبحسب بيان صحفى عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطرق الاجتماع إلى التعاون بين الجانبين فى تطوير المناهج بالحضانات التى يشرف عليها المجلس.

وقال الدكتور طارق شوقى، إن هناك تعاونا كبيرا فى مجال التعليم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، خصوصا فى مجال التعليم الرقمى، لافتا إلى أن الاهتمام المشترك بين البلدين فى التطوير خلق تناغما كبيرا مما يعزز من فرص التعاون.

وأشاد سعيد الكعبى، بالجهود التى اتخذتها مصر فى تطوير التعليم، والاستعانة بعدد من المؤسسات الدولية لوضع المناهج الجديدة، معربا عن تطلعه إلى التعاون بين البلدين فى مجال التعليم.

حضر الاجتماع الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج، ومن الجانب الإماراتى خلود المرزوقى، مدير مكتب رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وأمينة المنصورى عضو الإدارة العليا للمجلس.