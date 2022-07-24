الرعاية الصحية: جميع الخدمات والفحوصات الطبية لكبار السن مجانا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 09:28 مساءً - قال محمد عادل رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة، إن الدولة مهتمة بالرعاية الصحية لكبار السن، ونقدم جميع الخدمات والفحوص الطبية لكبار السن مجانا تماما، وعند دخول كبار السن للمنشأة الطبية يتم إجراء فحص كامل إكلينيكي وسونار ورسم قلب والفحوصات المعنوية والتقييم النفسي والتغذوي والكشف على النظر، مضيفا أن المنشاة تقدم له مجموعة من التحاليل والفحوصات وننتهى منها جميعا في زيارة واحدة ويتم عمل مسح شامل للاطمأنان على حالته الصحية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة خلال مداخلة حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، بعد إجراء تلك الفحوصات وإذا اكتشفنا أي مرض لدى المسن يتم إحالته إلى أقرب مستشفى متخصصة وكل ذلك على نفقة الدولة، وأغلب الأمراض التي نرصدها لدى كبار السن، ارتفاع ضغط الدم والسكر والأنيميا هي الامراض الأكثر شيوعا بين كبار السن .

ولفت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة إلى أنه عند اكتشاف اى مرض لدى المسن نقوم بجلسات التثقيف للمرافق معه لتوضيح برامج العلاج وكيفية التعامل معه .

وأشار إلى أن وزارة الصحة حريصة على تقديم الخدمات لكبار السن بمنشآت الرعاية الصحية الأولية بصفة دورية، لإتاحة الخدمة بالقرب من المواطنين، بالتنسيق مع القطاعات المختلفة لتوصيل الخدمة الطبية وتقديم الدعم النفسي المطلوب لكبار السن وليس الطبي فقط.