عاجل.. الرئيس السيسى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الاتصال يأتى فى إطار التشاور والتنسيق المنتظم بين الجانبين، وتم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا فى سياق متابعة نتائج المباحثات التى تمت بين الزعيمين خلال زيارة الرئيس السيسى الأخيرة لباريس، فضلاً عن التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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