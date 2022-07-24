شيكابالا وفتوح وجابر أساسيون فى تشكيل الزمالك أمام سموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 08:23 مساءً - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سموحة فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل فيريرا البدء بمحمود عبد الرزاق شيكابالا لتعويض غياب المغربي أشرف بن شرقي، كما يتواجد في التشكيل أحمد فتوح والذي كانت تحوم حوله شكوك الغياب بسبب الإصابة، كما يتواجد إسلام جابر لتعويض إمام عاشور الغائب للإيقاف.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك في مواجهة سموحة، كالتالي:

محمد عواد في حراسة المرمي

في الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح.

فى الوسط: محمد عبد الغني - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - محمود شيكابالا - سيد نيمار.