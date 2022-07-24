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النيابة الإدارية تعلن موعد الكشف الطبى للمعينين الجدد بوظيفة معاون نيابة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 08:23 مساءً - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن موعد إجراء الكشف الطبي، لمعاوني النيابة الإدارية من دفعتي 2015 و 2016، بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة.

 

• وحدد الهيئة فى بيانها المواعيد كالتالى:-

-يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 لدفعة 2015، في تمام الساعة 8 صباحا.

-يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 لدفعة 2016، في تمام الساعة 9 صباحا.

 

• وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى:-

-الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.

-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.

-بطاقة دفع الكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل الا بعد إجراء الكشف الطبي المشار اليه.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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