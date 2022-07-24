النيابة الإدارية تعلن موعد الكشف الطبى للمعينين الجدد بوظيفة معاون نيابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 08:23 مساءً - أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عن موعد إجراء الكشف الطبي، لمعاوني النيابة الإدارية من دفعتي 2015 و 2016، بمصلحة الطب الشرعي بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة.
• وحدد الهيئة فى بيانها المواعيد كالتالى:-
-يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 لدفعة 2015، في تمام الساعة 8 صباحا.
-يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 2022 لدفعة 2016، في تمام الساعة 9 صباحا.
• وعن تعليمات الحضور جاءت كالتالى:-
-الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة لكل دفعة.
-ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي.
-بطاقة دفع الكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنيه، لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.
-ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي، بخلاف المواعيد المشار اليها، ولن يتم استلام العمل الا بعد إجراء الكشف الطبي المشار اليه.