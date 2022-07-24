«مصر للطيران» الناقل الرسمى لبطولة العالم للخماسى الحديث

جاء ذلك فى إطار رعايتها للاتحاد المصرى للخماسى الحديث، وانطلاقا من اهتمام الشركة الوطنية برعاية الألعاب المختلفة والاتحادات المصرية.
يأتى ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين مصر للطيران والاتحاد المصرى للخماسى الحديث، والذى ساهمت مصر للطيران من خلاله فى نقل أبطال اللعبة حول العالم استعدادا للمشاركة بالبطولات الدولية المختلفة وتحقيق إنجازات للرياضة المصرية.
يشارك فى البطولة 43 منتخبا من مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف، وتحرص مصر للطيران على تقديم تسهيلات السفر للوفود الدولية المشاركة فى البطولة والمسافرة على متن رحلات الشركة الوطنية من خلال شبكة خطوطها التى تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم حرصا على خروج البطولة بالصورة المشرفة لمصر.
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