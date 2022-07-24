مدبولى: الدولة اتخذت إجراءات غير المسبوقة لدعم السياحة

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وباسم عبد الكريم، مساعد وزير الطيران، ووليد عبدالله عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة.

وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتى لتأكيد حرص الدولة المصرية على تبنى كل الإجراءات الممكنة لدعم قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة المحلية والوافدة، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت وما زالت تتخذ تلك الإجراءات غير المسبوقة لدعم القطاع السياحى بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم هذا القطاع الذى يعد شريانا رئيسا للاقتصاد القومى.

واستعرض الطيار محمد منار، موقف أعمال تطوير عدد من المطارات، لا سيما شرم الشيخ وسفنكس الدولى، والتى تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدنى ودعم قطاع السياحة وحركة التجارة، موضحا أيضا أن مشروع تطوير مطار سفنكس يكتسب أهمية كبيرة خصوصا لقرب المطار من منطقة الأهرامات، وأن أعمال تطويره تستهدف جعله مطارا عالميا مجهزا بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، فضلا عن تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولى، حيث سيسمح بتشغيل الرحلات المحلية والدولية، وتنشيط سياحة اليوم الواحد، فضلا عن خدمة حركة الصادرات.