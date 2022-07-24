عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة إعلان أوائل الثانوية الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - ونفى الدكتور طارق شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، ما تم تداوله، مؤكدا أن إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من أغسطس. وكتب الوزير: "أعلنا بكل وضوح أن إعلان النتيجة فى الأسبوع الأول من أغسطس، ولا يوجد مبرر للاجتهادات والشائعات وتكرار الجدل، كل من يدعى معرفة المواعيد فهو مروج للشائعات ولا توجد له أو مصداقية".

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