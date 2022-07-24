تحصين 1.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصير - فى بيان اليوم الأحد - أنه تم تحصين 748 ألفا و724 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينها 390 ألفا و435 رأس أبقار، و186 ألفا و531 رأس جاموس، و145 ألفا و982 رأس أغنام، و25 ألفا و776 رأس ماعز حتى 23 يوليو الجارى.

وأوضح أنه تم تحصين 648 ألفا و910 رؤوس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع بينها 318 ألفا و327 رأس أبقار، و180 ألفا و826 رأس جاموس، و123ألفا و185 رأس أغنام، و25 ألفا و476 رأس ماعز، و1096 رأس جمال حتى 23 يوليو الجارى أيضا.

وناشد المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى توافر اللقاحات المطلوبة وأن حملات التحصين من منزل لمنزل وتجوب القرى والنجوع فى جميع محافظات الجمهورية.

كما ناشد المربين بالاشتراك فى صندوق التأمين لأنه السبيل الوحيد لتعويضهم فى حالة تعرض مواشيهم للسرقة أو النفوق، مؤكدا أن التأمين على الماشية يكون بمقابل مالى زهيد، ولكن التعويض يصل إلى 100% من قيمة الماشية.