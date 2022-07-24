خلال يونيو.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ129 ألفا و248 سيدة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - ذكر الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة قدمت خلال شهر يونيو الماضى خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 129 ألفا و248 سيدة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، مثل: ندوات التوعية والتثقيف الصحى وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.





وأكد وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - استمرار جهود مديرية الصحة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقديم الخدمات الطبية وحملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية. ومن جهتها، أوضحت مدير عام تنظيم الأسرة بالمحافظة الدكتورة وفاء بدوى أنه تم تنفيذ 124 ألفا و455 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات؛ وتحويل 75 ألفا و781 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لـ15 ألفا و190 سيدة حامل.

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