مساعد وزير الخارجية يقدم العزاء لأسر المتوفين جراء حرائق قبرص

جدة - نرمين السيد - قدم السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، صباح اليوم الأحد، واجب العزاء لأسر الضحايا المصريين الأربع المتوفين نتيجة الحرائق التى اندلعت فى بعض القرى القبرصية منذ عدة أشهر، وذلك بمقر وزارة الخارجية.





وخلال اللقاء تم تسليم التعويضات التى أقرتها الحكومة القبرصية للأسر المصرية بحضور عضوى مجلس النواب، النائب إيهاب رمزى والنائب عبدالله على مبروك، وهومر مافروماتيس سفير قبرص فى مصر، وممثل الكنيسة المصرية. وأعرب السفير صلاح عبدالصادق، عن شكره للإجراءات التى اتخذتها الحكومة القبرصية، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين. كما أثنى النائب إيهاب رمزى، على الجهود التى قامت بها وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى قبرص والسفارة القبرصية فى القاهرة فى هذا الصدد.

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