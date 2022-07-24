المناهج الجديدة.. وزير التعليم: تدعم المهارات الحياتية والتفكير النقدى

جدة - نرمين السيد - وتطرق وزير التربية والتعليم، خلال اللقاء مع رئيس الوزراء، إلى ما أعلنت عنه الوزارة مؤخرا من الخريطة الزمنية للعام الدراسى المقبل 2022-2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأوضح أن الخريطة تضمنت تحديدا لموعد بدء العام الدراسى الجديد، ومدة الدراسة الفعلية للفصلين الدراسيين الأول والثانى، وكذلك المواعيد المقررة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، إلى جانب مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وشهادة الثانوية العامة، وشهادة الدبلومات الفنية.

كما تناول الدكتور طارق شوقى، مستجدات تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج الجديدة المطورة تدعم التركيز على المهارات الحياتية والإبداع والتفكير النقدى وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل فى المستقبل والنجاح فى الحياة.

وفيما يتعلق بموقف المدارس المصرية – اليابانية، تابع رئيس الوزراء آخر المستجدات بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيما يتعلق بالتوسع فى تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، ودراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها، وذلك سعيا للمحافظة على المستوى التعليمى المتميز المقدم من خلال تلك المدارس، ونشرها على مستوى الجمهورية.