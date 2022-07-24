بسام راضى: رسالة بوتين للسيسى أكدت استراتيجية العلاقات بين مصر وروسيا

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، يأتى فى إطار استمرار التشاور بين الرئيس السيسى وكبار المسؤولين والزعماء والرؤساء للدول الشريكة فى مصر بجمع المجالات.





وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - فى تصريح لقناة "ten" - أن اللقاء شهد تسليم رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تضمنت التأكيد على استراتيجية العلاقات بين مصر وروسيا الاتحادية واستمرار التعاون المثمر بين البلدين، لا سيما فى إطار الاستثمارات والمشروعات الضخمة التى تقوم بها روسيا فى مصر سواء كانت فى الضبعة أو محور قناة السويس، فضلا عن التعاون فى مجال النقل والمشروعات الاستراتيجية الأخرى. وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسى أطلع الرئيس السيسى، على مجريات وتطورات بالأزمة الأوكرانية والتحركات الدولية الروسية فى هذا الشأن، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الرئيس السيسى أكد ثبات الموقف المصرى بتغليب لغة الحوار وتفضيل المسار السلمى لنزع فتيل الأزمة التى طالت الجميع، خصوصا فى مجال الطاقة والغذاء. وأوضح بسام راضى، أن اللقاء شهد تناول العلاقات الثنائية فى مجال السياحة وبعض القطاعات التنفيذية.

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