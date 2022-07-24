محافظ المنوفية: الرئيس يولى اهتماما كبيرا لتنفيذ المجمعات الخدمية والتنموية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيراً بتنفيذ المجمعات الخدمية والتنموية من أجل تبسيط وتيسير وصول الخدمة للمواطنين والمزارعين دون أى معاناة وتذليل كافة العقبات لسهولة الحصول على الخدمة والانتهاء من كافة الإجراءات فى أسرع وقت ممكن وتسهيل عملية الربط الإلكترونى لهذه الخدمات مما يسهم فى تغيير واقع الحياة إلى حياة أفضل للجميع.





جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال 14 مشروعا بقرية ساقية أبو شعرة تابعين للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتفقد أبو ليمون المجمع الزراعى بالقرية على مساحة 1353 مترا مربعا، ويضم وحدة زراعية وبيطرية وتعاون زراعى وبنك تنمية وائتمان زراعى بما يسهم فى تنمية وخدمة أهالى القرية، كما تابع مركز شباب ساقية أبو شعرة على مساحة 1800 متر مربع وما يتم به من أعمال رفع كفاءة، وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال بالمشروعين، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية لنقطة شرطة ساقية أبو شعرة. وتابع المحافظ مجمع الخدمات الحكومية بقرية ساقية أبو شعرة على مساحة 682 مترا مربعا بنسبة تنفيذ 100%، والذى يضم مكاتب تموين، وشؤون إجتماعية، وسجل مدنى، ومكتب بريد، وشهر عقارى، ومركز تكنولوجى يضم صالة لاستقبال المواطنين وعدد من منافذ تقديم الخدمات، بالإضافة إلى وجود شباك للاستعلامات لتقديم الخدمات المميكنة والمتنوعة للجمهور، كما شملت الجولة تفقد مدرسة ساقية أبو شعرة الابتدائية بنين بإجمالى 32 فصلا دراسيا وبتكلفة تزيد عن مليون جنيه، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية، موجها مدير الإدارة التعليمية بأشمون بإعداد تصور كامل لكافة احتياجات ومتطلبات المدارس بنطاق مركز أشمون لسرعة تلبيتها لخدمة المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تفقد مدرسة جمال صبحى نصر بنات بتكلفة ما يزيد عن مليون جنيه، ومدرسة عبدالعظيم السيد صالح الإبتدائية بساقية أبو شعرة ( إنشاء جديد) بإجمالى 16 فصلا دراسيا وبتكلفة ما يزيد عن 8 ملايين جنيه. وتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالقرية، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بإعداد تصور لاستغلال قطعة أرض فضاء لإقامة سوق نموذجى وحضارى لخدمة أهالى القرية والعرض عليه خلال أسبوع باتخاذ اللازم. ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الرى باتخاذ اللازم فوراً نحو وصول المياه لترعة الرمية بساقية أبو شعرة استجابة لشكوى الأهالى.

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