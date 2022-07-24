جدة - نرمين السيد - قرر محافظ السويس عبد المجيد صقر اليوم الأحد، النزول بدرجات القبول للصف الأول بالمدارس الثانوية العامة والخاصة لتصبح درجة القبول 225 درجة بدلا من 240 درجة للصف الأول بالثانوى العام و205 درجات بدلا من 225 درجة للصف الأول بالثانوى الخاص، وذلك لإتاحة فرصة القبول للناجحين بالمدارس الإعدادية التقدم للقبول بالمدارس الثانوية العامة والخاصة.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بكل من الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوى السكرتير العام للمحافظ وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ السويس يقرر تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.