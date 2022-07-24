الرعاية الصحية: قدمنا 12 مليون خدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بـ3 محافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 05:26 مساءً - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وريكو إيلوفينيو، مستشار التمويل الصحى بمنظمة الصحة العالمية، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، نتائج الزيارة الميدانية لوفد رفيع المستوى من منظمة الصحة العالمية، برئاسة مستشار التمويل الصحى بالمنظمة، لمستشفى الرمد التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أول مستشفى حكومى معتمد لطب وجراحة العيون بمصر وفقًا لمعايير الإسكوا العالمية، لتقييم منظومة بيع وشراء الخدمات بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحى الشامل، كما أشادوا خلالها بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد، وانعكاساته الإيجابية على تطور الرعاية الصحية بمصر ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

وناقش اللقاء، أوجه التعاون لاستكمال عمليات الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، وتعزيز نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية بطرق مبتكرة، وتطبيق حزم من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين، وكذلك الاستثمار بمجال الرعاية الصحية فى مصر.

وتطرق اللقاء، إلى بحث آليات التعاون مع المنظمة لاستكمال طريق عمليات الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، وترسيخ ريادة الهيئة بمنشآتها الصحية وتطبيقها أحدث المعايير بما يحقق سلامة وتميز الخدمة الصحية المقدمة بمنشآتها، ومنافستها على المستويات الإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، نجاح تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل فى مصر ب 6 محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" كمرحلة أولى، مضيفًا أنه تم تقديم أكثر من 12 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات تشغيل المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" بجودة عالمية.

وتابع: لدينا توجيهات رئاسية بالمُضى قدمًا فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وامتداد التغطية الصحية الشاملة للمصريين فى أقل من 10 سنوات، باعتبارها أولوية قصوى على أجندة العمل الوطنية للدولة المصرية، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وثمَّن السبكى، التعاون مع منظمة الصحة العالمية لاستكمال طريق الإصلاح الصحى الشامل فى مصر، ومنها بحث تعزيز نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية بطرق مبتكرة، باعتبارها العمود الفقرى للخدمات بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وبوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد، دور المنظمة الإيجابى والفعال فى تمكين الدول من بناء نظم صحية قوية وفعالة ومتماسكة ومرنة وقادرة على الاستجابة لتوفير تغطية صحية شاملة تحقق المساواة والعدالة والأمن الصحى المنشود، مع تقوية العلاقات بين الأنظمة الصحية المختلفة فيما بينها ومع القطاعات الخدمية الأخرى، مؤكدًا أن الصحة مهمة للجميع وحق وأساس تنموي.

ومن جانبه، أعرب السيد ريكو إيلوفينيو، عن سعادته بتطور منظومة خدمات الرعاية الصحية فى مصر، وحوكمة منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل يسهم فى حُسن إدارة المنظومة وتميزها، كما أشاد بنجاح هيئة الرعاية الصحية فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى جودة، والتحول الرقمى للخدمات ونظم الإحالة الإلكترونية بما ييسر رحلة علاج المريض داخل المنشآت الصحية وسهولة حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا استمرارية دعم المنظمة لتطور الرعاية الصحية فى مصر، كونها شريك أساسى وداعم لنجاح أى منظومة رعاية صحية.

شارك اللقاء من جانب منظمة الصحة العالمية، الدكتور جاسر جاد الكريم، استشارى النظم الصحية بالمنظمة، والدكتور أحمد خليفة، اقتصادى الصحة بالمنظمة، والدكتور أميرة حجازى، مسئول الصحة العامة بالمنظمة.

وشارك من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة.