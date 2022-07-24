«حياة كريمة» تتابع المشروعات الجارى تنفيذها بمركز شربين فى الدقهلية (صور)

جدة - نرمين السيد - تابعت مؤسسة حياة كريمة، مجموعة من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وأبرزها فى قطاع الصحة والمجتمع، مركز طب الأسرة ومجمع الخدمات ومركز الأمومة والطفولة والتضامن الاجتماعى.





وتمت متابعة تنفيذ المشروعات فى مختلف القطاعات كالقطاع الزراعى، وأبرزها مجمع زراعى متطور بكفر الترعة القديم، وكذلك فى قطاع التعليم، وتم إنجاز إحلال وتجديد مدرسة ابتدائى. كما تم إنجاز مركز شباب الضهرية، وتجديد ثلاثة كبارى إلى جانب إنشاء كوبرى جديد بالضهرية. وتشمل عمليات التطوير فى المركز عدد من القطاعات الأخرى، وجارى تبطين ترعة الساحل وتركيب ثلاث ماكينات صرف آلى، من بنك مصر والبنك الأعلى وبنك التنمية الزراعية، إلى جانب رفع كفاءة محطة مياه الشرى برأس الخليج وكذلك محطات محولات الكهرباء.

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