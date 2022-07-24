ننشر جدول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2022

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/2021، بنظام الـ5 سنوات والـ3سنوات، بجميع أنواعها: صناعى، زراعى، تجارى، فندقى ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الأحد، من المقرر بدء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 30 يوليو 2022، وتستمر حتى الإثنين 8 أغسطس 2022. ويمكن الاطلاع على الجداول من خلال الملف المرفق:-

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