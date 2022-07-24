الأرصاد: درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الآن 39

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن درجة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 30 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية. وعن درجة الحرارة المحسوسة، أعلنت الهيئة، أن القاهرة الكبرى تسجل 39 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 33 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

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