محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطرق

جدة - نرمين السيد - كما تفقد المحافظ، فى بيان اليوم الأحد، توسعة الطريق المتجه من الموقف الجديد لميدان الملك عبد الله من ناحية ترعة ميت يزيد والمار بالحديقة المركزية المجانية، كما وجه بإعادة تطوير الطريق المجاور للمسلة القريبة من إدارة مرور كفر الشيخ، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبرى على ترعة ميت يزيد بالقنطرة البيضاء.
كما تفقد المحافظ ونائبه توسعة طريق تقسيم النيابة الإدارية بشرق العاصمة والأعمال الجارية لبناء سور على ترعة الشكرية التى تم تبطينها غرب المدينة، حرصا على حياة الأطفال، لاسيما أن تلك المنطقة أصبحت قبلة للمتنزهين عقب رصف الطريق وتوسعته وتبطين الترعة.
وتفقد المحافظ ونائبه أعمال توسعة ورصف امتداد طريق صبرى القاضى المار بسوق الجملة وعمارات تحيا مصر، والمتجه لمحلة موسى وسخا وستتم توسعة الطريق ورصفه.
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