البرهان يشيد بمتانة وعمق روابط الإخوة بين الشعبين المصرى والسودانى

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمتانة وعمق روابط الإخوة التى تجمع الشعبين المصرى والسودانى، مجددا حرصه على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، والارتقاء بها لما فيه خير ومنفعة الشعبين الشقيقين.





وذكر مجلس السيادة السودانى، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن رئيس مجلس السيادة، بعث اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بمناسبة احتفال مصر بالعيد الوطنى. وأعرب البرهان، فى برقيته، عن أصدق التهانى للرئيس السيسى، بموفور الصحة والسعادة، وأطيب التمنيات بمزيد من التطور والازدهار، للشعب المصرى الشقيق.

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