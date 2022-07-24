تسليم التعويضات لأسر المصريين ضحايا حرائق غابات قبرص (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لشؤون الجاليات، فى اللقاء الذى أقامته وزارة الخارجية لتسليم التعويضات المقررة من الحكومة القبرصية لأسر ضحايا حرائق غابات قبرص العام الماضى والتى توفى على إثرها أربعة شهداء مصريين من قرية الناصرية مركز بنى مزار بمحافظة المنيا.





وكان السفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، دعا أسر الضحايا لتسلم التعويضات الخاصة بهم والتى توصلت إليها وزارة الخارجية مع الحكومة القبرصية، وتضمنت التعويضات مبالغ مالية منح دراسية للدراسة بقبرص.

وخلال اللقاء ألقى السفير عمرو عباس مساعد وزرة الهجرة، كلمة نيابة عن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وجه خلالها الشكر لوزارة الخارجية على الجهد المبذول وصولا إلى صرف التعويضات لأهالى الضحايا، كما وجه الشكر للسفير القبرصى على هذه البادرة مثمنا التزام الجانب القبرصى لصرف التعويضات لأسر الضحايا فضلا عن إقامة نصب تذكارى بأسمائهم بقبرص تخليدا لذكرى ضحايا حرائق الغابات فى قبرص عام 2021.

حضر اللقاء السفير القبرصى بالقاهرة، والدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن دائرة بنى مزار بمحافظة المنيا، وراعى الكنيسة الأرثوذوكسية بقرية الناصرية بالمنيا، وأسر الضحايا الشهداء.

وكان 4 مواطنين مصريين فى قبرص، توفوا بسبب حرائق الغابات فى جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة تابعت الواقعة باستمرار مع السفارة المصرية بقبرص والتى شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة للتعرف على الجثامين وإنهاء إجراءات نقلهم لمصر، وكذلك تعاونت وزيرة الهجرة مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لإعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA، والتى تتطلبها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين، ومد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.

فضلا عن التعاون مع وزارة الطيران المدنى من أجل تسهيل استقبال الجثامين والمرافقين لهم وإنهاء الإجراءات ذات الصلة.