محافظ القاهرة يتابع أعمال اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة محافظ القاهرة خالد عبد العال، وحضور مهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضارية اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.





وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى والعمرانى لهذه المنطقة. وأشار خالد عبد العال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية إلى أن العمل بالمنطقة يسير بصورة جيدة طبقًا للجدول الموضوع لأعمال التطوير مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها. وأكد وجود فريق استشارى متخصص فى تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المبانى والاستغلال الأمثل للفراغات حيث سيتم نقل الأنشطة التى لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر. وتتم أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع أم الغلام وساحة المشهد الحسينى وباب زويلة ودرب اللبانة.

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