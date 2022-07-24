نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجديد” تنسيق كلية الشرطة 2022 – 2023 وشروط التقديم حسب وزارة الداخلية academy.moi.gov.eg في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم تنسيق كلية الشرطة 2022، حيث زاد البحث عنها من قبل الطلاب من خريجي الثانوية العامة وحاملي ليسانس الحقوق هذا العام والعام الماضي، حيث يريدون التعرف على تنسيق القبول بكلية الشرطة، وخاصة بعد المؤتمر الصحفي في وزارة الداخلية الذي تم عقده صباح اليوم الأحد 24 يوليو 2022، والذي تم الإعلان فيه موعد فتح باب التقديم في أكاديمية الشرطة، وتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول الشروط المتطلوبة، وسنتابع معكم في هذا المقال في موقع ثقفني كافة التفاصيل التي تريدون معرفتها وطريقة التقديم.
مؤتمر كلية الشرطة
وقد تم عمل مؤتمر صحفي صباح اليوم منذ ساعات بخصوص اكاديمية الشرطة المصرية، وأعلن فيه السيد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ومدير كلية الشرطة المصرية عن العديد من التفاصيل، والتي منها قبول الالتحاق لكلية الشرطة المصرية دفعة جديدة للعام 2022، وهذا سواء من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، وخريجي العام الماضي والتقديم على الضباط المتخصصين.
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