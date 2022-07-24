وزيرة التجارة تعرض الملامح النهائية لأجندة اجتماع الجنة العليا للشراكة بين مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 04:29 مساءً - مدبولي: نسرع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لحرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، الملامح النهائية لأجندة الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، الذي سيعقد بالقاهرة يوم غدٍ الاثنين، برئاسة وزراء الصناعة والتجارة بمصر والإمارات والأردن، بعد اجتماعات تحضيرية شهدها يومي 23 و 24 يوليو.

كما عرضت الوزيرة موقف المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي تتمثل في عدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها إنتاج الحبوب، والإنتاج الحيوانى، وإنتاج الأدوية البديلة، بالإضافة إلى إنتاج المنسوجات والسيليكا وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن اللجنة العليا ستشهد غداً بحث الحوافز اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن السعي من أجل الإسراع في تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، ينطلق من حرص القيادة السياسية في البلدان الثلاثة، على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينها، وتشجيع دور شركات القطاع الخاص بالدول الثلاث في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.