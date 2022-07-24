الصحة النفسية: 40 ألف زائر للمنصة الإلكترونية خلال يوليو الجارى

جدة - نرمين السيد - وأشارت آخر الإحصائيات التى أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية، منذ انطلاق منصتها الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان فى 15 مارس الماضى عن الآتى:

بلغ عدد زائرى موقع المنصة الإلكترونى 40936 زائر، بزيادة قدرها 2086 عن الشهر الماضى.

وبلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا بياناتهم 16415 مستخدم، بزيادة قدرها 763 عن الشهر الماضى.

وبلغ عدد من أجروا الاستبيانات الذاتية 15152 بزيادة قدرها 738 عن الشهر الماضى.

وبلغ عدد من قاموا بتلقى جلسات علاجية بالمنصة 2416 بزيادة قدرها 340 مقارنة بالشهر الماضى.

وكشفت النتائج أن نسبة المستخدمين من الإناث وصلت إلى 65٪ مقابل 35٪ للذكور، وأن نسبة الحالة الاجتماعية للمستخدمين 27٪ للمتزوجين مقابل 73٪ لغير المتزوجين، بالإضافة إلى أن أكثر المستخدمين من غير العاملين وصل إلى 63٪ مقابل 37٪ للعاملين حتى الآن.

وأظهرت الإحصائيات أيضا، أن أكثر الفئات العمرية المستخدمة للموقع هى فئة المراهقين والشباب، وأن المستخدمين للموقع من جميع محافظات الجمهورية، وأغلبهم من القاهرة.

وأوضحت النتائج الإحصائية أن الطب النفسى العام بكافة أمراضه هو أكثر ما يتصفحه المستخدمون للموقع، يليه طب نفس الأطفال والمراهقين، ويليه الإدمان، ثم طب نفس المسنين.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان برعاية ودعم وزارة الصحة والسكان فى مجال التوعية بالصحة النفسية وتقديم خدمات الدعم النفسى والاستشارات النفسية وعلاج الإدمان للمواطنين من أماكنهم "أون لاين" عبر المنصة.

تهدف المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان إلى توفير خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وتعد المنصة الأولى من نوعها فى إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومى للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا، ويقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين فى مجال الطب النفسى وعلاج الإدمان.