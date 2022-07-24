مصر للطيران تختتم الجسر الجوى لإعادة الحجاج إلى أوطانهم

جدة - نرمين السيد - اختتمت مصر للطيران جسرها الجوى لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك الحج بنقل ما يقرب من 20 ألف من الحجاج المصريين والفلسطينيين والماليين وحجاج الترانزيت وذلك على متن 114 رحلة جوية.





ونظمت مصر للطيران خلال مرحلة عودة الحجاج 114 رحلة من مطارى جدة والمدينة المنورة بواقع 80 رحلة من جدة و34 رحلة من المدينة لنقل 13700 حاج مصرى و2200 من حجاج الترانزيت من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 1331 حاجا فلسطينيا و2100 حاج من دولة مالى. وحرصت مصر للطيران خلال موسم الحج لهذا العام على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج فضلا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى وإيفاد بعثة متكاملة إلى كل من مطارى جدة والمدينة ضمت مختلف التخصصات من الشركات التابعة لمصر للطيران لخدمة الحجاج وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس.

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