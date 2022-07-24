محافظ بني سويف يلتقى أسرة رئيس قرية قمبش..ويطمئن على أحوال أبناء وزوجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 03:28 مساءً - استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أسرة رئيس مجلس قروى قمبش الأستاذ نادي طه معوض ، والذي توفي" أول أمس الجمعة " ،وذلك في حضور الأستاذ مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا

حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح لهم في أي وقت، مشدداً على التواصل معه بشأن أي احتياج أو مطلب لأفراد الأسرة

وحرص المحافظ على مداعبة أبناء الفقيد ،مؤكداً لهم أن والدهم الراحل كان إنساناً متميزاً ومخلصاً في عمله ، ومحفزاُ إياهم بأن يكونوا مثل والدهم في إخلاصه وحبه لوطنه وعمله

من جانبها أعربت أرملة الفقيد،عن تقديرها لهذا اللقاء، وحرص المحافظ على الوقوف بجانبهم ومساعدتهم ومواساته لهم ولأولادها في محنتهم