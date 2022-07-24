سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة يتخذ إجراءات احترازية لمنع انتشار جدرى القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 03:28 مساءً - اتخذت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار جدري القرود، وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ بسبب زيادة الإصابات علي مستوي دول العالم، حيث هناك عدة إجراءات استثنائية تتخذها المطارات المصرية للحد من أى احتمالية انتشار الأمراض الوبائية.

وأكدت مصادر بالحجر الصحي بالمطار، أن السلطات الطبية بالمطار، برئاسة الدكتور حازم حسين مدير إدارة الحجر الصحي، اتخذت عدة إجراءات مشددة منذ عودة انتشار جدري القرود علي القادمين من الخارج خاصة القادمين من الدول المنتشر بها المرض، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة الصادرة من وزارة الصحة، بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية تجاه المسافرين وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة، وحال ظهور أى حالة مشتبه بها يتم عزلها بالمطار على أن يتم نقلها إلي أقرب مستشفي حميات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتأكيد الإصابة بالمرض من عدمه.

ووفقا لتقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، فإن مرض الجدرى مرض خطير وكان يهدد ثلث العالم لكن العلم توصل إلى لقاح أدى للقضاء على المرض عام 1980، وبالنسبة لجدرى القرود فهو أحد الفصائل الخاصة بالجدرى، مشيرة إلى أن لقاح الجدرى فعال بنسبة 85% فى الوقاية من جدرى القرود، وقالت التقارير إنه فى عام 2019 تم الكشف عن لقاحين مخصصين لمرض جدرى القرود، ولكن لم يتم إنتاجهم حتى الآن، مشيرة أن الإصابات لم ترتق لحد الجائحة.