شركة مصر للطيران تختتم الجسر الجوى لعودة الحجاج بنقل حوالى 20 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 03:28 مساءً - اختتمت مصر للطيران جسرها الجوى لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج، بنقل ما يقرب من 20 ألف من الحجاج المصريين والفلسطينيين والماليين وحجاج الترانزيت، وذلك على متن 114 رحلة جوية.

ونظمت مصر للطيران خلال مرحلة عودة الحجاج، 114 رحلة من مطارى جدة والمدينة المنورة بواقع 80 رحلة من جدة و34 رحلة من المدينة لنقل 13700 حاج مصرى و2200 من حجاج الترانزيت من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 1331 حاج فلسطينى، و2100 حاج من حجاج دولة مالى.

وحرصت مصر للطيران خلال موسم الحج لهذا العام، على تذليل كافة العقبات وتيسيير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلاً عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى وإيفاد بعثة متكاملة إلى كلٍا من مطارى جدة والمدينة ضمت مختلف التخصصات من الشركات التابعة لمصر للطيران لخدمة الحجاج وتحقيق الإنسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس.