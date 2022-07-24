رئيس الوزراء يُكلف بسرعة توفير مليار جنيه لاستكمال صرف التعويضات للمستحقين بالمحاور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 يوليو 2022 03:28 مساءً - عرض قرار تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لإقامة مدارس بالمحافظة على مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

وقال رئيس الوزراء إن اللقاء يأتي لمتابعة عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة، خاصة في قطاعات: الطرق، والخدمات، والمرافق، مؤكدا في هذا السياق على سرعة صرف التعويضات الخاصة بالمستحقين نظير إزالة عقاراتهم المتعارضة مع إقامة عدد من الطرق والمحاور المرورية.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم الإسراع في أن يُعرض على مجلس الوزراء تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية في المحافظة؛ لإقامة مجموعة من المدارس وهو ما يسهم في تخفيض الكثافات الطلابية بالمدارس.

وخلال المقابلة، أشار اللواء أحمد راشد إلى تنفيذ 7 محاور مرورية مهمة بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من محور "محمد أنور السادات" أو "ترسا" سابقا، كما أنه تم الانتهاء أيضا من أعمال الإزالات بهدف تطوير الطريق الدائري بالمحافظة.

وأوضح أنه يجري العمل على الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمحاور الـ 6 المتبقية تباعا، أولها محور الفريق / كمال عامر، ثم محور عمرو بن العاص الذي بدأ العمل به، وهو محور مواز لمحور الفريق/كمال عامر، وفي إطار العمل به صدر قرار نزع الملكية منذ أيام.

وأوضح محافظ الجيزة: يوجد أيضا الطريق الموازي لمحور 26 يوليو، والذي تمت به الإزالات بالكامل، مؤكدا أنه يتم العمل بالمحور على قدم وساق، كما يتم تنفيذ طريق بديل لمصرف ناهيا، وهو على وشك الانتهاء حاليا، وهذا محور مهم سيربط كرداسة مع الطريق الدائري. ويوجد أيضا محور 26 يوليو الذي تتم به أعمال توسعة، حيث تم الانتهاء من أعمال الإزالات، وهناك المحور البديل، وتتم الإزالات تباعا وتسليمها للجهات المنفذة للمحور.

وخلال الاجتماع، شرح المحافظ موقف صرف التعويضات للمستحقين الذين تُزال عقاراتهم المتعارضة مع المحاور الجديدة، مؤكدا أنه يتم التفاوض مع المستحقين، ثم البدء في صرف التعويضات، مؤكدا أهمية هذه المحاور الجديدة في تيسير حركة المرور، وسهول نقل المواطنين والبضائع.

وقال المحافظ: لدينا 2.5 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ولدينا نحو 2600 مدرسة حكومية، و1400 مدرسة تعليم خاص، وهناك كثافات مرتفعة في 5 مناطق بالمحافظة، ومن ثم نطلب أن يتم تخصيص عدد من قطع الأراضي التابعة للجهات الحكومية لإنشاء 43 مدرسة، ستسهم في تخفيض الكثافات في هذه المناطق، كما طلب توفير عدد من قطع الأراضي كأسواق للباعة الجائلين، وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة عرض قرار تخصيص قطع الأراضي على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وخلال اللقاء، أجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزيرة التخطيط حيث كلف بسرعة توفير مليار جنيه لاستكمال صرف التعويضات للمستحقين بمحاور الجيزة التي يتم تنفيذها.